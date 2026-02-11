Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 15:16

Происшествия

Дело возбуждено по факту стрельбы в анапском техникуме

Фото: телеграм-канал Baza

Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы, которую открыл учащийся техникума в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба СК России в мессенджере MAX.

По данным ведомства, на место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Южного округа войск нацгвардии, наряд Росгвардии оперативно прибыл после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления и передали полиции.

Нападение на анапский техникум произошло 11 февраля. По информации МВД, студент этого образовательного учреждения открыл стрельбу в холле из неустановленного оружия.

В результате стрельбы погиб охранник, который первый принял на себя удар. Еще 2 человека получили ранения средней степени тяжести. Точное количество пострадавших уточняется.

Задержанным, по данным журналистов, оказался молодой человек 2008 года рождения. Во время нападения у него при себе была разгрузка с патронами.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика