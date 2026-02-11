Дело возбуждено по факту стрельбы в анапском техникуме

Фото: телеграм-канал Baza

Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы, которую открыл учащийся техникума в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба СК России в мессенджере MAX.

По данным ведомства, на место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Южного округа войск нацгвардии, наряд Росгвардии оперативно прибыл после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления и передали полиции.

Нападение на анапский техникум произошло 11 февраля. По информации МВД, студент этого образовательного учреждения открыл стрельбу в холле из неустановленного оружия.

В результате стрельбы погиб охранник, который первый принял на себя удар. Еще 2 человека получили ранения средней степени тяжести. Точное количество пострадавших уточняется.

Задержанным, по данным журналистов, оказался молодой человек 2008 года рождения. Во время нападения у него при себе была разгрузка с патронами.