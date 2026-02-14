Форма поиска по сайту

14 февраля, 03:58

Политика
Постпред США Уитэкер: Европа будет иметь истребители F-35 с возможностью нести ЯО

В США заявили, что у Европы будут истребители F-35 с возможностью оснащения ЯО

Американские союзники в Европе в скором времени получат в совокупности 600 истребителей F-35, которые можно оснастить ядерным оружием. Об этом объявил постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Так что сейчас нет никакой угрозы со стороны президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа приостановить поставки F-35. Это наши союзники угрожают просто не покупать их", – приводит РИА Новости слова Уитэкера.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 250 боевых самолетов. По его словам, Киев договорился о поставках 150 военных самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты планируют построить военные корабли нового класса за 2 или 2,5 года. По его словам, новые корабли будут в 100 раз превосходить уже существующие корабли США по боевой мощи.

