Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 18:56

Происшествия

Рыбаки пропали в Азовском море

Фото: 82.mchs.gov.ru

Два рыбака пропали в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым, передает ТАСС.

В поисках задействованы сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по Крыму, аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", МВД и другие службы.

В общей сложности в поисках принимают участие 134 человека и 12 единиц техники, в том числе 4 плавсредства и 1 БПЛА.

Ранее на Валааме пропала Наталья Простакова. После окончания вечерней службы она ушла в неизвестном направлении. Ее ищут на острове, а также вокруг этой территории местные граждане и монастырская братия.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" в Карелии подчеркнули, что покинуть остров самостоятельно сложно и "нереально", поскольку для этого нужно пройти около 40 километров по льду до Сортавала. Никакого транспорта, кроме монастырского, при этом не было.

Добровольцы изучили большой объем записей с камер видеонаблюдения, но следов пропавшей по-прежнему не обнаружили.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика