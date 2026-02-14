Рыбаки пропали в Азовском море

Фото: 82.mchs.gov.ru

Два рыбака пропали в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым, передает ТАСС.

В поисках задействованы сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по Крыму, аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", МВД и другие службы.

В общей сложности в поисках принимают участие 134 человека и 12 единиц техники, в том числе 4 плавсредства и 1 БПЛА.

Ранее на Валааме пропала Наталья Простакова. После окончания вечерней службы она ушла в неизвестном направлении. Ее ищут на острове, а также вокруг этой территории местные граждане и монастырская братия.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" в Карелии подчеркнули, что покинуть остров самостоятельно сложно и "нереально", поскольку для этого нужно пройти около 40 километров по льду до Сортавала. Никакого транспорта, кроме монастырского, при этом не было.

Добровольцы изучили большой объем записей с камер видеонаблюдения, но следов пропавшей по-прежнему не обнаружили.

