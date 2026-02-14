Форма поиска по сайту

14 февраля, 17:22

Происшествия
ТАСС: потолок частично обрушился в самой большой аудитории РЭУ имени Г. В. Плеханова

Потолок частично обрушился в самой большой аудитории РЭУ имени Г. В. Плеханова – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Подвесной потолок частично разрушился в самой большой аудитории второго корпуса РЭУ имени Г. В. Плеханова. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, повреждения произошли из-за резких перепадов температуры воздуха. В помещении обрушились отдельные панели потолка, вода попала на пол и ряды парт. В настоящее время занятия в аудитории временно приостановлены.

Уточняется, что в момент инцидента никто не пострадал, администрация вуза взяла ситуацию под контроль.

"Угрозы безопасности для нахождения людей в других частях здания нет. Остальные аудитории работают в штатном режиме", – говорится в публикации.

Аудитория, где произошел инцидент, считается крупнейшей в вузе. Ранее на ее сцене выступали, в частности, Владимир Маяковский и Владимир Высоцкий.

Ранее мужчина в Москве погиб после схода снежного покрова с крыши частного домовладения в Троицком административном округе Москвы. На место выехал пожарно-спасательный расчет ПСО № 306 Пожарно-спасательного центра Москвы. По прибытии спасатели разобрали снежный завал и извлекли пострадавшего, однако от полученных травм он скончался.

