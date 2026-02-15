Власти Польши усомнились в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Соединенные Штаты больше не должны быть главными в переговорном процессе по Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что для США была свойственна ведущая роль в данных переговорах, когда они оказывали основную военную помощь Киеву. Однако сейчас эта роль якобы перешла европейским странам.

"Американская помощь близка к нулю. Мы покупаем американское оружие для доставки на Украину. В США таких поставок нет. В конгрессе нет даже перспективы принятия пакета мер", – подчеркнул Сикорский.

Дипломат потребовал, чтобы страны Евросоюза также получили возможность участвовать в мирном урегулировании. По его словам, исход конфликта напрямую повлияет на европейский регион.

В первый раз делегации России, Украины и США собрались в Абу-Даби 23 и 24 января. Второй раунд переговоров прошел там же с 4 по 5 февраля. В ходе последней встречи представители России и Украины достигли соглашения об обмене 314 военнопленными.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.