15 февраля, 18:12

Политика

В Госдуме предупредили о штрафе за вывешивание списка должников по ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Размещение списков должников за коммунальные услуги с указанием их персональных данных в подъездах без согласия нарушает закон. За это управляющим компаниям может грозить штраф до 700 тысяч рублей, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Это относится и к публикации подобных списков в сети Интернет. Управляющим компаниям, которые таким занимаются, грозит ответственность по статье 13.11 КоАП РФ ("Сохранность персональных данных"). Штраф для юридических лиц по данному правонарушению составляет от 300 до 700 тысяч рублей", – пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

Причем при повторном нарушении сумма взыскания может вырасти до 1–1,5 миллиона рублей.

По словам парламентария, персональными данными считаются полный адрес, ФИО или фамилия с инициалами. Причем он подчеркнул, что УК зачастую пытаются обойти этот запрет, публикуя списки с указанием только номера квартиры и суммы задолженности, утверждая, что такие данные не позволяют однозначно идентифицировать собственника, а значит, не являются персональными данными.

"Однако судебная практика показывает, что информация в формате номер квартиры плюс сумма задолженности может подпадать под статью 13.11 КоАП РФ, а может и не подпадать. Это будет зависеть от решения суда", – заключил Колунов.

Ранее экономист Ольга Гогаладзе рассказала, что россияне могут гасить платежи по ипотеке и ЖКУ при помощи купонных доходов от облигаций. Она пояснила, что выплаты от них зачисляются на брокерский счет. Впоследствии эти средства можно направить на регулярные обязательные платежи.

Россиян могут лишить имущества за неуплату ЖКУ

