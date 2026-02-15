ТАСС: пассажирский самолет с треснувшим лобовым стеклом приземлился в Шереметьево

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Пассажирский Boeing 738 с треснувшим лобовым стеклом сел в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

Известно, что экипаж судна сообщил о ЧП на борту во время выполнения рейса из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, после чего сразу же принял решение о посадке. Уточняется, что приземление прошло благополучно.

Ранее самолет Ан-24 компании "Ангара" совершил незапланированную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Лайнер выполнял санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо, когда от него поступил сигнал об отключении двигателя.

До этого экстренную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу совершил самолет рейсом Пхукет – Барнаул. На борту было 238 человек и 7 членов экипажа. Пострадавших в результате незапланированной посадки не было.