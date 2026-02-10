Самолет Ан-24 экстренно сел в Бурятии из-за отказа одного двигателя

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Самолет Ан-24 компании "Ангара" совершил незапланированную посадку в аэропорту Нижнеангрска в Бурятии в связи с отказом одного из двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что самолет выполнял санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо и в этот момент от него поступил сигнал об отключении двигателя.

Так как приземлиться в аэропорту Бодайбо было трудно из-за неблагоприятных погодных условий, воздушное судно село на запасной аэродром Нижнеангарска в 13:45 (08:45 по московскому времени. – Прим. ред.).

В конце января экстренную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу совершил самолет рейсом Пхукет – Барнаул. На борту было 238 человек и 7 членов экипажа.

Пострадавших в результате незапланированной посадки нет. Указывалось, что профильные специалисты проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки.

