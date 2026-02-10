Москвичи отметят Масленицу и китайский Новый год со столичным бизнесом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках проекта "Зима в Москве" московский бизнес организовал для жителей столицы всех возрастов серию бесплатных мероприятий, которые пройдут с 11 по 17 февраля, передает портал мэра и правительства Москвы.

В программу вошли разнообразные мастер-классы, игры и образовательная выставка. Участие в событиях свободное, однако для посещения некоторых из них необходимо заранее зарегистрироваться.

Активности на Болотной площади

11 февраля с 17:00 до 19:00 в павильоне "Фабрика подарков" пройдет мастер-класс по макияжу, предназначенный для мам и дочерей. Визажисты поделятся секретами правильного нанесения косметики и помогут в подборе подходящих оттенков.

Кроме того, 11 и 13 февраля с 19:00 до 20:00 гости смогут посетить мастер-класс по созданию эфирных ароматов. Специалисты московского бренда научат составлять как согревающие зимние композиции, так и бодрящие цветочные, которые напомнят о лете.

Участники также узнают о способах поддержания здоровья в холодное время года. Мероприятие завершится сессией с метафорическими картами. Одновременно в занятии могут участвовать не более 10 человек.

14 и 15 февраля с 12:00 до 16:00 в павильоне пройдут мастер-классы от партнера проекта – "Яндекс Маркета". Посетителей научат кастомизировать перчатки, создавать подсвечники и вязать крючком.

Также запланировано занятие по созданию кукол для театра теней. Оно пройдет 12 февраля с 18:00 до 19:00. Участники выберут фанерную заготовку и превратят ее в сказочного героя, раскрасив в яркие цвета и нарядив в костюм.

В этот же день с 19:00 до 20:00 юных гостей ждет мастер-класс по сборке сувенирной модели велосипеда из фанеры. На занятии дети познакомятся с основами конструирования и сборки, разовьют пространственное мышление и мелкую моторику. Одновременно участвовать могут не более 10 человек.

Также 12 февраля с 20:00 до 21:00 состоится мастер-класс "Зимняя магия ароматерапии". Посетители погрузятся в мир натуральных эфирных масел и примут участие в сессии с метафорическими картами.

15 февраля юных участников приглашают на творческий мастер-класс "Создай свой брендированный шопер" в рамках марафона "Мультибум". Оно будет проводиться с 14:00 до 17:00. Дети своими руками оформят стильную сумку с символикой "Солнца Москвы" – талисманом Лучиком, который будет присутствовать на мероприятии, фотографироваться с гостями и раздавать памятные подарки. Попасть на мастер-класс можно по живой очереди, одновременно в нем могут участвовать до семи человек.

Вместе с тем в честь Китайского Нового года при поддержке Альфа-банка в арт-павильоне будут проводиться мастер-классы по каллиграфии, созданию подвесных фонариков и росписи вееров. Принять в них участие удастся 17 февраля с 18:00 до 21:00.

Мероприятия на Тверском бульваре

13 февраля в зимнем клубе "Москва" на Тверском бульваре пройдет фестиваль "Масленица". С 17:00 до 20:00 в ротонде № 1 бренд L.Sanic проведет мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы, вручит подарки за подписку и угостит всех желающих облепиховым чаем.

Кроме того, в ротонде № 3 бренд Holly Polly научит создавать обвесы для сумок. В ротонде № 4 гостям предложат чай и сладости – леденцы-петушки и баранки. Чаепитие организует бренд Zeitun. Каждый гость получит сувенир. Вместе с тем компания Beautyfic организует мастер-класс по созданию обвеса для сумки в восточном стиле.

В зоне у бьюти-елей представители AskMask раздадут миниатюры бренда и петушков на палочке, Л’Окситан и Gordon’s Lab подарят миниатюру за подписку на телеграм-канал. Компания Artdeco предоставит консультацию астролога и бьюти-прогноз, а также подарит блеск для губ за подписку.

Бренды To My Skin, Nikk Mole и Librederm проведут розыгрыши подарков на колесе фортуны, G.Love подготовит беспроигрышную лотерею, а Babor – маленькую лекцию об уходе за кожей весной.

Представители компании Krygina Cosmetics организуют мастер-классы по макияжу. Посетить их можно будет 13 февраля с 17:00 до 19:00 и 14 февраля с 12:00 до 17:00.

Другие площадки города

В ресторане "Корчма" (Николо-Хованская улица, дом 7, строение 1) с 11 по 17 февраля ежедневно с 14:00 до 19:00 будут проводиться зимние кулинарные мастер-классы для детей. Мероприятия пройдут в творческой атмосфере под руководством аниматора, что позволит юным участникам весело провести время.

С 13 по 15 февраля с 15:00 до 20:00 на площадках бренда "Вкусвилл" в Измайловском парке, парке "Сокольники" и в ландшафтном парке "Митино" для посетителей подготовлены развлекательные активности.

Гости смогут принять участие в интерактиве "Елка рецептов", где каждый получит инструкцию по приготовлению различных блюд и сможет за отведенное время собрать с дерева карточки с необходимыми ингредиентами. Также можно будет попробовать удачу в игре "Шкатулка подарков", потрясти специальный ларец с кубиком и выиграть вкусный приз.

15 февраля с 10:00 до 19:00 в конгресс-центре Первого МГМУ имени И. М. Сеченова (Трубецкая улица, дом 8) состоится бесплатная зимняя выставка "Навигатор поступления". Мероприятие, организованное образовательным центром Maximum Education, ориентировано на школьников 7–11-х классов и их родителей.

Посетители получат возможность напрямую задать вопросы представителям 45 высших и средних специальных учебных заведений. Специалисты помогут составить индивидуальную подборку подходящих профессий, дадут рекомендации по выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ и наметят персональный план подготовки.

Также участники узнают ключевые новости о возможных изменениях в правилах приемной кампании 2026 года. Для посещения необходима предварительная регистрация.

16 февраля с 15:00 до 16:00 в центре развития ребенка "Инженерия клуб" (улица Татьяны Макаровой, дом 3) пройдет мастер-класс "Собери и запрограммируй вентилятор" для детей от шести до восьми лет.

В ходе занятия участники соберут собственную модель вентилятора, а затем с помощью простого визуального программирования на планшете зададут алгоритм его движения. Для участия требуется предварительная регистрация.

Празднование Китайского Нового года

17 февраля в арт-павильоне "Фабрика подарков" в рамках празднования Китайского Нового года пройдут мастер-классы Альфа-банка.

В частности, с 18:00 до 19:00 будет идти занятие по каллиграфии, где каждый участник не только освоит утонченный китайский стиль письма, но и создаст собственную минималистичную картину.

В следующий час юных гостей научат расписывать веер в традиционном китайском стиле, украшая его веткой сакуры или драконом. Готовый веер можно использовать или повесить как элемент интерьера.

С 20:00 до 21:00 участники смастерят бумажные подвесные фонарики, которые, по поверьям, привлекают удачу и очищают пространство, а также освоят технику традиционной китайской росписи.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что фестиваль "Масленица" пройдет в столице с 13 по 22 февраля. Основной локацией станет Тверской бульвар, где пройдут выступления оркестра, театрализованные постановки и спортивные квесты.