13 февраля, 14:11

Шоу-бизнес

Умер исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Один из основателей немецкой диско-группы Dschinghis Khan, певец Вольфганг Хайхель умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили его представители в социальных сетях.

Артист ушел из жизни 20 января, однако о его смерти стало известно только сейчас. Причина кончины не раскрывается.

"Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа справлялся с проблемами со здоровьем, его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и коллег", – говорится в сообщении.

Группа Dschinghis Khan была создана продюсером Ральфом Зигелем как специальный проект для участия в Евровидении 1979 года. Он сформировал состав коллектива, заказал песню и подготовил сценическое выступление. Хайхель входил в первоначальный состав артистов, приглашенных в группу.

На конкурсе коллектив занял четвертое место с одноименной композицией Dschinghis Khan и быстро приобрел международную популярность. Сингл стал хитом в ряде стран, включая Израиль, где возглавил национальные чарты.

Группа распалась в 1985 году, а спустя три десятилетия возобновила деятельность. Хайхель покинул коллектив окончательно в 2014 году.

Помимо музыкальной карьеры, артист активно занимался благотворительностью и культурной деятельностью. Правительство Монголии присвоило ему статус культурного посла и наградило медалью Дружбы, которая считается одной из высших государственных наград для иностранных граждан.

