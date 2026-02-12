Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Американский актер Джеймс Ван дер Бик умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщила его супруга Кимберли в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Наш любимый Джеймс Дэвид Ван дер Бик мирно скончался сегодня (11 февраля. – Прим. ред.) утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и благородством", – говорится в сообщении.

Причиной смерти Ван дер Бика стало онкологическое заболевание: он боролся с колоректальным раком с августа 2023 года.

Актер начал свою карьеру в 16 лет на Бродвее, дебютировав в постановке по пьесе Эдварда Олби Finding the Sun. Спустя год он исполнил главную роль в мюзикле "Шенандоа", а также дебютировал на экране в фильме "Ангус".

В общей сумме актерская карьера Ван дер Бика насчитывает более 50 ролей в различных фильмах и сериалах. Наиболее всего он стал известен благодаря роли Доусона Лири в сериале "Бухта Доусона".