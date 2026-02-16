Москвичи использовали сервис "Переезд по программе реновации" свыше 55 тыс раз в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году москвичи воспользовались суперсервисом "Переезд по программе реновации" более 55 тысяч раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сервис, запущенный в ноябре 2020 года, позволяет получить комплекс электронных услуг, инструкций и уведомлений, связанных с переселением. Москвичам доступны 6 онлайн-услуг на портале mos.ru и в центрах информирования по переселению.

"В частности, с начала года свыше 26 тысяч человек записались на осмотр квартиры по программе реновации, еще около 3 тысяч москвичей загрузили документы онлайн. Более 600 раз горожане воспользовались сервисом для записи на заключение договора, около 30 – обратились к нотариусу", – отметил Ефимов.

Также за 2025 год горожанам было направлено более 280 тысяч уведомлений о различных этапах переселения.

Кроме того, через суперсервис можно получить уведомления о начале переселения, предложении новой квартиры, необходимости подписания согласия или отказа, проектах договоров, устранении строительных дефектов и подписании договора с возможностью заказать помощь при переезде.

"Суперсервис также позволяет жителям, застройщикам и генеральным подрядчикам следить за процессом устранения строительных дефектов в новых квартирах. Это помогает получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на обращения", – добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В столичном департаменте информационных технологий также отметили, что суперсервис помогает подготовиться к переезду с помощью пошаговой инструкции и персонализированных рекомендаций, которые формируются с учетом конкретной жизненной ситуации пользователя.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что программа реновации в Москве выполнена более чем на 25%. В новые квартиры уже въехали или находятся в процессе переезда около 258 тысяч жителей столицы.

В 2025 году в городе построили около 2,3 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем. Московский фонд реновации также занял первое место в России по объему введенного жилья.