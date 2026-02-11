60 новостроек появились в Москве на месте старых домов в 2025 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

60 жилых комплексов появились в 2025 году на месте сноса старых домов в рамках реализации столичной программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В прошлом году 14 таких новостроек появилось на юго-востоке столицы, по 8 зданий возвели на северо-востоке и юго-западе, а по 7 новостроек – на востоке и северо-западе города.

"Один из основных принципов программы реновации – это волновое переселение граждан, которое удается соблюдать благодаря строительству новых жилых комплексов на месте снесенных домов. В столице уже построили 96 таких многоэтажных домов в 10 округах", – добавил Ефимов.

После того как устаревшее здание полностью расселяют, его разбирают при помощи умного сноса. На освобожденной территории можно будет возвести новые дома для программы реновации с сопутствующей инфраструктурой.

"Возведенные в 2025 году новостройки на месте сноса расположены в 34 районах столицы", – указал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Из них 6 комплексов появились в Кузьминках, 5 – в Люблине, по 3 – в Лосиноостровском и Косино-Ухтомском районах, а также в Царицыне и Зюзине. Все новостройки город спроектировал и возвел с учетом принципов безбарьерной среды, включая широкие подъезды, а также вестибюли и лифтовые холлы, расположенные на одном уровне, без ступенек.

"Во дворах – широкие пешеходные дорожки, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками, так и маломобильным жильцам с инвалидностью", – добавил Овчинский.

Строительство домов контролируют специалисты Мосгосстройнадзора. С начала возведения 60 новостроек инспекторы комитета провели в общей сложности свыше 550 выездных проверок. В них также принимали участие специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, указал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

"В результате были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что программа реновации в Москве выполнена более чем на 25%, а в новые квартиры уже въехали или находятся в процессе переезда около 258 тысяч жителей столицы.

В 2025 году построили около 2,3 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем. Московский фонд реновации также занял первое место в России по объему введенного жилья.

