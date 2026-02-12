Эксперт Бондарь: за рисунок в лифте может грозить штраф до 40 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сосницкий Олег

За рисунки на стенах лифта может грозить штраф до 40 тысяч рублей. В случае умышленной порчи имущества возможны и более строгие меры – вплоть до исправительных работ. Об этом в беседе с News.ru напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что лифт в многоквартирном доме относится к общему имуществу владельцев квартир, поэтому наносить на его стены какие-либо надписи или рисунки без согласия жильцов нельзя – даже если они кажутся безобидными.

"Если из-за художества потребовался серьезный ремонт, ответственность может быть уголовной. Статья 167 УК РФ предусматривает наказание за умышленную порчу имущества. Это может быть штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или даже арест до трех месяцев", – добавил эксперт.

Кроме того, нанесение рисунков в общественных местах, к которым относятся и лифты, может квалифицироваться как вандализм по статье 214 УК РФ. Если ущерб признают незначительным, то штраф за повреждение имущества составит от 300 до 500 рублей.

Ранее юрист Денис Хмелевской рассказал, что публичное размещение списков должников за ЖКУ незаконно, если в них содержатся персональные данные. Конфиденциального характера, по его словам, не имеет информация о номерах квартир и лицевых счетах жильцов.

Однако фамилий с инициалами, адресами и статусами жильцов, например "мать-одиночка", "инвалид", в данных списках быть не должно. В противном случае предусмотрены штрафы.