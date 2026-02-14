Средства ПВО сбили 20 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА над российскими регионами в ночь на 14 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

13 беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, два – над Орловской областью. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями и над Московским регионом.

Ранее российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это стало ответом на атаки ВСУ по российским гражданским объектам.

Было поражены места производства и хранения ударных БПЛА, инфраструктура военного аэродрома противника и пункты его временной дислокации в 147 районах.

