Дегтярев заявил, что Россия возвращается в мировой спорт

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Россия возвращается в мировой спорт, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Он объяснил, что в 2025 году в РФ – 124 призера и чемпиона мира по олимпийским видам спорта, кроме того, российские спортсмены приняли участие в 40 чемпионатах. В 2026 году россияне примут участие в более чем 60 чемпионатах мира, Европы и Азии.

"Мы – неотъемлемая часть международной спортивной семьи", – подчеркнул Дегтярев.

Он напомнил, что олимпийский комитет принял решение допустить с флагом и гимном юношей и юниоров из России. Помимо этого, сейчас идет принятие решения в самих федерациях, 13 из которых это уже сделали.

Кроме того, осенью 2026 года в Дакаре пройдут юношеские Олимпийские игры – сборная России примет в них участие.

Ранее Дегтярев заявил, что в течение ближайших двух-трех недель несколько крупных международных федераций планируют вернуть российским юниорским сборным право выступать под национальным флагом. Он добавил, что договоренности с федерациями будут реализованы с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

