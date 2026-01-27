Пятиборцам из РФ вернули флаг и гимн на турнирах среди юниоров

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Исполком Международного союза современного пятиборья допустил российских атлетов на турниры среди юниоров, вернув им право выступать под национальным флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Речь идет о состязаниях с возрастными категориями до 15, 17 и 19 лет. По словам Дегтярева, это очередное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы в рамках защиты интересов российских спортсменов.

Министр добавил, что это решение подтверждает то, что спортивный диалог возвращается в конструктивное русло.

Еще в конце прошлого года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна. Это решение распространялось на индивидуальные и командные виды спорта, но условия участия будут зависеть от регламентов каждой федерации.

Позже Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов в возрасте до 23 лет до соревнований. Таким образом, российские тяжелоатлеты смогут выступать на международных турнирах под эгидой IWF с флагом и гимном страны.

