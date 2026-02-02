Россия и Афганистан увеличат число прямых перелетов

Фото: depositphotos/Shebeko

Россия и Афганистан планируют расширить прямые авиарейсы между двумя странами. Об этом рассказал посол Афганистана в Москве Гуль Хасан.

"Авиакомпания Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырех лет выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Также ведется работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой", – приводит ТАСС слова Хасана.

Кроме того, предпринимаются различные усилия, чтобы увеличить взаимные поездки туристов из обеих стран, что в перспективе также приведет к увеличению числа авиарейсов, добавил посол.

Правила авиаперелетов изменятся в России с 1 марта этого года. К примеру, авиаперевозчики должны будут заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств.

Авиакомпании также обяжут предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы и с четким описанием порядка их предоставления.