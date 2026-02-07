07 февраля, 13:40Общество
В МЧС усилят работу по выявлению коррупции среди сотрудников
Фото: Москва 24
В МЧС России усилят меры по выявлению коррупции в связи со случаями арестов работников за коррупционные и должностные преступления. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава МЧС России Александр Куренков.
По его словам, коррупция снижает эффективность работы и приводит к расхищению большого количества бюджетных средств. Поэтому в МЧС будут наращивать работу по борьбе с ней.
Куренков добавил, что эффективно противодействовать коррупции можно, устанавливая всю цепочку связей, хищения средств и схемы. Любая противоправная деятельность выявляется даже среди бывших сотрудников.
Ранее Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер по противодействию коррупции. Согласно тексту документа, был утвержден прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.