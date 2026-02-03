СК передал в суд дела о взятках экс-начальника подразделения РЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовные дела о взятках в отношении бывшего начальника одного из подразделений РЖД, а также посредника и взяткодателя переданы для направления в суд. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

Следствие установило, что в 2023–2024 годах в Москве обвиняемый получил через посредника 5 миллионов рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов. Все фигуранты были задержаны, им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

В отношении взяткодателя возбуждено дело по статье 291 ("Дача взятки", два эпизода), в отношении посредника – 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 3 миллионов рублей. В Следственном комитете указали, что собранный объем доказательств достаточен для рассмотрения дел в суде.

Обвинение во взяточничестве начальнику одного из подразделений РЖД предъявили в октябре прошлого года. Он признал вину. В рамках расследования по местам жительства и работы фигуранта проводились обыски. Были изъяты предметы и документы, указывающие на причастность мужчины к взятке.

