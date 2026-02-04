Тимур Бекмамбетов и Алла Пугачева оказались в списке американского финансиста Эпштейна

Певица Алла Пугачева, участник группы "Иванушки International" и режиссер Тимур Бекмамбетов попали в списки скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в 2019 году в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Миссия выполнена для некоторых"

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

30 января 2026 года министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона новых страниц, связанных с делом финансиста из США Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В недавно рассекреченных документах нашли упоминания и некоторых российских знаменитостей.

Например, в списках значится певица Алла Пугачева. Было опубликовано письмо под заголовком "Миссия выполнена для некоторых". Его финансисту отправил знакомый, бывший советник Билла Гейтса, Борис Николич. Послание представляло собой перепечатку статьи The Times, где Пугачева была названа самой популярной женщиной России. Однако якобы Эпштейн не одобрил ее кандидатуру, и певица не получила приглашение.

Упоминание "Иванушек International" связано с другим эпизодом: одна из женщин из окружения Эпштейна рассказала о случае на концерте 1995 года, когда к ней подошел 24‑летний мужчина и сказал, что женится на ней, когда та вырастет. Позже, по словам источника, им якобы оказался Кирилл Андреев, который вскоре после предполагаемого инцидента стал участником поп‑группы "Иванушек International".

В архивах фигурирует и режиссер Тимур Бекмамбетов: его якобы хотели пригласить на закрытую "вечеринку умов" на Кубе в 2017 году, где планировалось собрать 12 человек с "нестандартным мышлением" для 2-дневного семинара по изучению работы мозга. Также в числе предполагаемых гостей назывались американский иллюзионист Джефф Макбрайд и британский спортсмен Эдди Эдвардс.

Кроме россиян, в списке фигурировало большое количество западных знаменитостей и политиков. Среди них были актеры и музыканты Майкл Джексон, Леонардо ДиКаприо, Брюс Уиллис, Кэмерон Диаз, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл, Кевин Спейси, Джордж Лукас, Алек Болдуин, Мик Джаггер, Кортни Лав. При этом, по данным СМИ, не все они могли принимать участие в каких-либо противоправных действиях, а просто упоминаться в переписках.

Также в списке оказался супруг Бейонсе, рэпер Jay-Z. Одна из жертв заявила, что видела музыканта в компании продюсера Харви Вайнштейна на острове Литл-Сент-Джеймс, где проводились вечеринки Эпштейна. По словам женщины, она проснулась в комнате, а рядом находились Jay-Z и Вайнштейн, сообщило издание Variety.

Кроме того, в документах фигурирует и музыкант Джаред Лето.

"Джаред Лето отлично справился! Какой у него график завтра?" – было отмечено в одном из писем, направленных финансистом своим знакомым.

О чем именно идет речь, не уточнялось.

Резонансное дело

Фото: Getty Images/Stephanie Keith

"Дело Эпштейна" вызвало большой общественный резонанс. В 2008 году суд в США признал финансиста и предпринимателя Джеффри Эпштейна виновным в склонении к проституции и в изнасиловании несовершеннолетней. Его приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

В 2019-м Эпштейн был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. Вскоре после этого Джеффри нашли без сознания в камере. Позднее он скончался: по официальной версии, бизнесмен покончил с собой.

По версии следствия, он создал сеть по эксплуатации и вовлечению в проституцию несовершеннолетних девушек – некоторых из них он якобы насиловал лично или предоставлял состоятельным клиентам.

Интерес к этому делу резко вырос после того, как в январе 2024 года судья рассекретил тысячи страниц материалов по гражданскому иску одной из пострадавших. В опубликованных архивах оказались свидетельские показания, записи из адресной книги, справки, накладные, стенограммы допросов, полицейские отчеты и электронные письма.

Однако значительная часть содержимого уже была доступна ранее, и многодневная публикация документов не оправдала ожиданий тех, кто рассчитывал на новые громкие разоблачения в отношении влиятельных фигур.

Однако в конце января 2026 года Минюст США опубликовал новые материалы, в которых упоминается большое количество звезд и политиков. Например, президент Штатов Дональд Трамп фигурирует в документах более 3 тысяч раз.