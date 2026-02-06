Синоптик Позднякова: ранняя весна наступит на Северном Кавказе и в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Раннюю весну могут ожидать жители Северного Кавказа и Крыма, в которых потепление наступит уже в последней декаде февраля. Такой прогноз дала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, ее оценке не помешает даже большое количество выпавшего в этих регионах снега, поскольку климатические условия районов иногда позволяют проводить посев холодостойких культур уже в конце последнего месяца зимы.

"Может быть, март там будет по-настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье (Северного. – Прим. ред.) Кавказа", – заключила Позднякова.

Метеорологическая весна в Москве начнется не раньше чем через шесть недель, указал, в свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его мнению, хотя аномальные морозы, подобные тем, что были в начале февраля, больше не ожидаются, возвраты холодов все же возможны.

"Конечно, будут и не один раз. Ведь впереди еще три февральских недели календарной зимы и большая часть марта, который в климатическом отношении до 20-го числа является зимним месяцем", – написал он в своем телеграм-канале.

В частности, после потепления, которое придется на выходные, 7 и 8 февраля, температура снова понизится. Морозы продлятся до конца месяца, однако будут умеренными.

"В этом году весна как минимум придет в срок. То есть в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку", – добавил Тишковец.

Более позднее наступление весны обусловлено потеплением климата, пояснили ранее эксперты. Если раньше переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходил 30–31 марта, то теперь это случается примерно на неделю раньше.

Несмотря на это, следующий сезон в России ожидается теплее обычного. Причем на это указывают положительные температурные аномалии, фиксируемые в том числе и европейскими синоптиками.

