06 февраля, 12:09

Транспорт

В Москве отремонтировали и заменили 186 км барьерных ограждений в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

186 километров барьерных ограждений отремонтировали или заменили в Москве в 2025 году. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, чаще всего ремонтировали конструкции на участках кольцевых и вылетных магистралей. Программу по их замене и ремонту в столице проводят с 2015 года.

Специалисты устанавливают новые прочные барьеры на месте устаревших конструкций. Ограждения могут удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Благодаря этому тяжесть последствий при аварии становится ниже, авто не выезжает на встречную полосу. Отмечается, что количество ДТП с выездом машин на встречную полосу уменьшилось почти в три раза именно за счет таких ограждений.

В работах специалисты задействуют сваебойные установки, при помощи которых они снимают поврежденные части и на их месте устанавливают новые.

В 2026 году в Москве заменят около 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. В частности, новые конструкции появятся на некоторых участках МКАД, ТТК и ряде вылетных магистралей. Дорожные службы следят за их состоянием, чистят и ремонтируют при необходимости.

транспортгород

