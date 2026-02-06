Форма поиска по сайту

06 февраля, 14:32

Общество
Эксперт Макарова: спорт нужно включать в жизнь после налаживания питания

Нутрициолог рассказала, как правильно вписать спорт в свою жизнь

Фото: depositphotos/split271992.gmail.com

Интеграция спорта в повседневную жизнь должна начинаться постепенно. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на нутрициолога Аллу Макарову.

"Мы приобщаем это к реалиям жизни современного человека. Кроме спорта и питания, в жизни еще много занятий, и все поменять в моменте очень сложно. Поэтому начинать можно с чего-то одного", – уточнила она.

Например, при хронической усталости или недостатке энергии в первую очередь стоит обратить внимание на питание, поскольку сбалансированный рацион создаст основу для будущих тренировок. Также не лишним будет позаботиться и об отдыхе.

Однако некоторым людям легче начать с действия, продолжила эксперт. В таком случае она посоветовала отдавать предпочтение приятной активности.

"Физические нагрузки сами по себе повысят аппетит и естественным образом подтолкнут вас к выбору более полезной и питательной еды. Ключевое правило: не заставлять себя и оценивать свои возможности адекватно", – подчеркнула Макарова.

Вместе с тем нутрициолог предупредила о необходимости учета рабочего графика и занятости при планировании занятий.

Ранее дзюдоист Егор Малкин рассказал, что тренироваться по утрам нужно 10–20 минут. Оптимальным интервалом эксперт назвал время с 06:30 до 08:00, когда тело уже выходит из фазы сна, но еще не включилось в повседневную суету. При этом он подчеркнул, что полезно готовить все, что нужно для утренней тренировки, еще вечером.

