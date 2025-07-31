Дзюдоист Малкин: тренироваться по утрам нужно 10–20 минут

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Тренироваться по утрам нужно 10–20 минут, рассказал дзюдоист Егор Малкин. Его слова передает RT.

"Оптимальный интервал – с 06:30 до 08:00, когда тело уже выходит из фазы сна, но еще не включилось в повседневную суету. Тем, кому тяжело вставать или кто ощущает слабость по утрам, стоит попробовать легкую активность после завтрака или выбрать дневной режим", – отметил эксперт.

При этом Малкин подчеркнул, что полезно готовить все, что нужно для утренней тренировки, еще вечером. Базовый комплекс тренировки состоит из двухминутной суставной разминки (вращения по 5–10 кругов в каждую сторону головой, плечами, локтями, тазом, коленями и стопами) и упражнений (10 приседаний, 8–10 отжиманий от пола, стула или стены, 20 подъемов коленей стоя в активном темпе, 10 наклонов к носкам с прямыми ногами). В конце тренировки эксперт рекомендовал встать на 30 секунд в планку.

"Круг повторить два раза. Через неделю добавить третий круг или увеличить нагрузку: в приседаниях взять бутылки с водой, в планке добавить время, в отжиманиях увеличить повторения", – добавил Малкин.

Эксперт отметил, что завершить тренировку стоит дыхательной паузой.

"Глубокий вдох через нос – четыре секунды, задержка – четыре, выдох – четыре, пауза – четыре, и так три-четыре цикла", – заключил Малкин.

Сертифицированный персональный тренер и специалист по силовым тренировкам Харриет Харпер также рассказала о многофункциональном упражненим "Доброе утро", которое задействует одновременно несколько мышц, передает Pravda.Ru.

По словам тренера, данное упражнение нацелено на ягодичные мышцы и основано на движениях тазобедренного сустаа. Она отметила, что "Доброе утро" очень похоже на румынскую становую тягу.

"Главное отличие заключается в том, куда мы кладем штангу или держим вес. В "гуд-морнинге" мы кладем штангу на спину в положение "низкий гриф", опираясь на задние дельтовидные мышцы (мышцы задней поверхности плеч. – Прим. ред.)", – отметила Харпер.

В остальном же схема движений почти одна и та же, уточнила тренер.

Ранее россиянам рассказали, кому могут навредить 10 тысяч шагов в день. По словам экспертов, в этом вопросе важно учитывать как индивидуальные антропометрические данные, так и состояние здоровья, образ жизни в целом.

Очевидно, что для человека, регулярно занимающегося спортом, 10 тысяч шагов не нагрузка. При этом для кого-то, страдающего ожирением, это может оказаться непосильной работой.