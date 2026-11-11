Суд в Тюмени взыскал с батутного центра 350 тыс рублей за травму 9-летней девочки

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Ленинский районный суд Тюмени взыскал с индивидуального предпринимателя 350 тысяч рублей в пользу семьи 9-летней девочки, которая получила травму во время прыжков на батуте. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в MAX.

Инцидент произошел в феврале в одном из торговых центров города. Во время прыжков девочка упала на левую руку и серьезно ее повредила. Врачи диагностировали закрытый перелом кости предплечья со смещением костных отломков. Повреждение квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Региональная прокуратура посчитала, что предприниматель, который занимался оказанием развлекательных услуг, не обеспечил безопасные условия для ребенка. Надзорное ведомство направило в суд иск о компенсации морального вреда, и инстанция приняла его сторону.

Ранее оператор аттракциона "Вальс" в Стерлитамаке получил 1,5 года лишения свободы условно после травмирования ребенка: 12-летнего мальчика зажало между агрегатами карусели. По данным прокуратуры, сотрудник включила карусель, не проверив, что после посадки все посетители покинули зону катания. В это время ребенок упал в зоне движущихся механизмов и оказался зажат между частями конструкции.

Мальчик получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Суд признал женщину виновной по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").