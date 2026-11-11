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11 ноября, 09:17

Общество

В России планируют развивать проводное радиовещание

Фото: depositphotos/agcuesta1

Минцифры РФ подготовило проект актуализированной Стратегии развития отрасли связи, в который вошли меры по сохранению и развитию сетей проводного вещания (ПВ) в многоквартирных домах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Инициативу внесло АО "Российские сети вещания и оповещения". В Минцифры отметили, что в многоквартирных домах проживают около 70% населения России, а развитие проводного вещания обеспечивает дополнительный охват услугами связи и оповещением жителей. Среди преимуществ ПВ в ведомстве назвали адресность доставки сигнала, энергонезависимость, высокую степень защищенности от кибератак и готовую технологическую основу систем оповещения.

"Громкоговоритель в квартире питается от линии, а не от розетки. Если в доме нет света, сотовая сеть легла и телефон сел, радиоточка все равно сообщит, что происходит. По ней можно передать больше информации, чем в СМС", – подчеркнул эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский.

Как отметил эксперт Игорь Бедеров, решение сохранить проводное радиовещание является прагматичным шагом для государственной безопасности. В отличие от сотовой связи и интернета, которые могут отключиться при блэкауте или перегрузке сети, радиоточка продолжает работать, поскольку получает питание по тому же проводу, по которому передается сигнал, объяснил он.

"С точки зрения радиовещания проводной формат действительно устарел. Однако государство до сих пор считает такое радио одним из основных каналов оповещения", – добавил специалист Леонид Коник.

Ранее аналитики сравнили максимальные скорости мобильного интернета в сетях 5G. В Москве технология 5G доступна у всех четырех операторов. Наибольшую скорость загрузки данных зафиксировали в сети МТС – 1,16 Гбит/с. У "МегаФона" этот показатель составил 577,1 Мбит/с, у "Билайна" – 489,5 Мбит/с, у Т2 – 292,4 Мбит/с.

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