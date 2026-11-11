В Египте заявили о намерении увеличить число авиарейсов с Россией

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Египет намерен увеличить число авиарейсов и провозных мощностей воздушного сообщения с Россией на фоне увеличения потока туристов. Соответствующая работа уже ведется, сообщил РИА Новости министр туризма и древностей страны Шериф Фатхи.

"Мы активно работаем сейчас и будем продолжать работать в будущем над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей авиасообщения между двумя странами, чтобы обеспечить прием растущего потока туристов и способствовать его дальнейшему увеличению", – отметил он.

Министр подчеркнул, что Египет всегда рад российским туристам и высоко ценит их доверие к туристическим возможностям, которые предоставляют местные курорты и направления.

Ранее Россия предложила Индии увеличить число прямых авиарейсов до 71 в неделю. В частности, авиакомпании "Сибирские авиалинии" и "Уральские авиалинии" активно прорабатывают возможность запуска регулярных рейсов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга.

Посол РФ Денис Алипов отметил, что потребность в расширении авиасообщения между странами сейчас актуальна. Россия заинтересована как в наращивании объема авиаперевозок, так и в расширении их географии.

