Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Западные страны признают факты применения пыток на Украине только под сильным давлением, поскольку заинтересованы в продолжении принудительной мобилизации для пополнения рядов ВСУ. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, тайные места содержания и пыток людей существуют на Украине с 2014 года. Российские власти неоднократно обращали внимание на эту проблему, однако на Западе предпочитают не реагировать на подобные сообщения.

Мирошник полагает, что официальная реакция западных лидеров на происходящее возможна лишь в случае серьезного общественного и политического давления. Он напомнил, что представители западных стран неоднократно выступали за увеличение числа призывников на Украине, в том числе за счет снижения мобилизационного возраста и отмены отсрочек и брони.

Дипломат также объяснил молчание западных государств негласными договоренностями с Киевом. По его оценке, Украина обеспечивает принудительный набор людей в армию, а западные партнеры предоставляют финансирование и вооружение, предпочитая не замечать методы мобилизации.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила о тайных тюрьмах во всех регионах страны. По ее данным, только в Киеве действует около 15 таких мест. Она также рассказала, что освободившиеся оттуда люди продолжают опасаться за собственную жизнь и безопасность близких.