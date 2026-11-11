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11 ноября, 07:10

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Мирошник: Запад только под давлением может признать наличие пыточных на Украине

В МИД России объяснили молчание Запада о тайных тюрьмах на Украине

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Западные страны признают факты применения пыток на Украине только под сильным давлением, поскольку заинтересованы в продолжении принудительной мобилизации для пополнения рядов ВСУ. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, тайные места содержания и пыток людей существуют на Украине с 2014 года. Российские власти неоднократно обращали внимание на эту проблему, однако на Западе предпочитают не реагировать на подобные сообщения.

Мирошник полагает, что официальная реакция западных лидеров на происходящее возможна лишь в случае серьезного общественного и политического давления. Он напомнил, что представители западных стран неоднократно выступали за увеличение числа призывников на Украине, в том числе за счет снижения мобилизационного возраста и отмены отсрочек и брони.

Дипломат также объяснил молчание западных государств негласными договоренностями с Киевом. По его оценке, Украина обеспечивает принудительный набор людей в армию, а западные партнеры предоставляют финансирование и вооружение, предпочитая не замечать методы мобилизации.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила о тайных тюрьмах во всех регионах страны. По ее данным, только в Киеве действует около 15 таких мест. Она также рассказала, что освободившиеся оттуда люди продолжают опасаться за собственную жизнь и безопасность близких.

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