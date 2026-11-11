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11 ноября, 03:20

Политика

Ивана Охлобыстина внесли в базу данных ГУР Украины

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский актер Иван Охлобыстин попал в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные портала.

В базе утверждается, что артист систематически поддерживает действия России и политику российских властей. Также авторы ресурса указывают, что в 2024 году Охлобыстин был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Еще одной причиной внесения актера в список названа его помощь российским военнослужащим. По данным украинской стороны, Охлобыстин лично доставляет им гуманитарные грузы.

Кроме того, составители базы обвинили Охлобыстина в "агрессивной антиукраинской риторике".

Ранее в базу ГУР Украины попали певцы Дима Билан и Сергей Лазарев. В качестве причины внесения Билана украинская сторона указала его поддержку специальной военной операции. В отношении Лазарева на портале отмечается, что он дважды представлял Россию на конкурсе "Евровидение", участвовал вместе с другими исполнителями в записи песни Shaman "Встанем", а также приезжал в Крым для участия в концертах.

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