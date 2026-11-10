Актера Ивана Скицана похоронили в нижегородской Сяве

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Российского актера театра и кино Ивана Скицана похоронили в поселке Сява Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью артиста.

"Ивана похоронили на родной земле,<...> рядом с отцом", – сказала собеседница агентства.

О смерти актера в возрасте 39 лет стало известно 7 ноября. Близкие назвали причиной его смерти продолжительную болезнь.

Прощание с артистом состоялось в траурном зале морга при НИИ имени Н. В. Склифосовского. На церемонию пришли его близкие, друзья и коллеги.

Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява. В театре он играл Тибальта в спектакле "Ромео и Джульетта", Фортинбрасса в "Гамлете" режиссера Валерия Беляковича и сержанта Лбова в "Зойкиной квартире" Татьяны Дорониной. В число его киноработ вошли фильм "Утомленные солнцем – 2: Предстояние", а также сериалы "Маргоша" и "Ранетки".