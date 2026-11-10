Американский суд назначил отцу Меган Маркл психиатрическую экспертизу

Фото: Getty Images/MEGA/GC Images

Суд в США назначил психиатрическую экспертизу отцу супруги принца Гарри Меган Маркл – Томасу Марклу-старшему в рамках дела о хранении детской порнографии. Об этом сообщил телеканал CBS.

В постановлении судья Линдси Гриффин указала на преклонный возраст Маркла и проблемы с памятью. Она также допустила, что у него могут быть психические расстройства.

"Он не способен понимать характер и последствия разбирательства против него или надлежащим образом участвовать в своей защите", – сказала Гриффин.

Судья поручила психиатру представить заключение о состоянии Маркла к 20 ноября.

Информация о возможной проверке ФБР в отношении Маркла появилась в конце октября. По данным СМИ, его сын Томас Маркл – младший, разбирая вещи отца в доме во Флориде, нашел материалы с несовершеннолетними. О находке мужчина уведомил полицию.

После этого филиппинские правоохранители получили судебный ордер на изучение устройств, изъятых из бывшего дома Маркла-старшего. На фоне обвинений его госпитализировали с деменцией. Обвинения в педофилии мужчина опроверг.

До ареста он находился в реабилитационном центре во Флориде в США.