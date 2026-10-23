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23 октября, 12:29

Шоу-бизнес

ФБР может начать проверку против отца Меган Маркл из-за детского порно

Фото: Legion-Media.com/Netflix/BACKGRID

ФБР может начать проверку против 82-летнего Томаса Маркла – старшего, отца герцогини Сассекской Меган Маркл. Поводом стали материалы с несовершеннолетними, обнаруженные в его доме на Филиппинах, сообщает "Радио 1" со ссылкой на New York Post.

Томас Маркл – старший раньше работал художником по свету в киноиндустрии. Сейчас он живет в реабилитационном центре во Флориде из-за проблем со здоровьем. Со знаменитой дочерью он не общается с 2018 года, а с ее супругом, британским принцем Гарри, ни разу не встречался лично.

По информации издания, детское порно в доме отца герцогини нашел его сын Томас Маркл – младший, разбиравший вещи. Фотографии, мобильные телефоны и электронные носители хранились в четырех коробках. Среди них оказались около 100 снимков с несовершеннолетними, а также видеозапись с девочками младше 11 лет. О находке мужчина уведомил полицию.

Как сообщает источник, близкий к расследованию, представитель ФБР запросил контактные данные филиппинских следователей, работающих по этому делу. Местные власти сформировали отдельную группу, чтобы проверить сведения. Официального подтверждения начала расследования от ведомства пока нет.

Ранее в педофилии обвинили покойного сенатора США Линдси Грэма (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По данным СМИ, он оплачивал сексуальные контакты, в том числе с 17-летним парнем (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Показания трех мужчин стали основой документального фильма, который подготовили студии Swamp Watch Studios и Tystnaden Films.

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