Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, к обычному режиму работы вернулись аэропорты Жуковский и Шереметьево. В последнем также возобновилась регистрация пассажиров.

Ограничения вводились на фоне попыток украинских БПЛА атаковать столицу. Только за минувшую ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 вражеских беспилотников.