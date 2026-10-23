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23 октября, 18:31

Транспорт

Аэропорт Шереметьево возобновил регистрацию пассажиров

Фото: MAX/"Шереметьево"

Аэропорт Шереметьево возобновил работу после снятия ограничений. В терминалах вновь регистрируют пассажиров на рейсы по России и за рубеж, сообщила воздушная гавань в официальном канале в мессенджере МАХ.

Авиакомпании корректируют расписание с учетом действовавших ограничений. В связи с этим возможны изменения времени вылета и прилета.

Службы аэропорта помогают пассажирам и информируют их о порядке обслуживания в терминалах.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой уточнять актуальное время вылета через официальные каналы авиакомпаний – онлайн-табло, управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр или чат-бот, если он доступен у перевозчика.

Ранее во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Только в ночь на 23 октября силы ПВО уничтожили 155 беспилотников, летевших на столицу. Позднее сообщалось о ликвидации еще 26 БПЛА на подлете к городу.

В Шереметьево объявляли воздушную тревогу – пассажиров просили проследовать в безопасные зоны и места укрытия. Спустя время тревогу отменили, а немногим позже сняли ограничения.

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