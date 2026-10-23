Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 26 БПЛА, летевших на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили четыре вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом заявил Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

23 октября столицу атаковали БПЛА. За ночь в сторону Москвы направили 155 БПЛА, пять из них сбили на подлете к городу. Днем атака продолжилась. На фоне этого в аэропортах Внуково и Домодедово, Жуковский и Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Кроме того, в Шереметьево была объявлена воздушная тревога. Позднее Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами, в аэропортах Жуковский и Шереметьево ограничения на прием и выпуск самолетов сняли.

В Шереметьево также сняли действие сигнала "воздушная тревога" и введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства авиагавани. При этом министерство транспорта РФ и Росавиация поставили на особый контроль работу гражданской авиации в столичном регионе.