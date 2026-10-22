РСТ: зоны паспортного контроля относятся к объектам с особым режимом

22 октября, 14:47Общество
Фото: depositphotos/ryzhov
Пункты пропуска через государственную границу и зоны паспортного контроля относятся к объектам с особым режимом, поэтому путешественникам необходимо соблюдать местные правила. Об этом в беседе с ТАСС рассказал гендиректор туроператора Space Travel, член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян.
Ранее в Сети появилась информация, что туристку из Липецка депортировали после прилета на Бали из-за съемки видео на паспортном контроле.
По словам Мурадяна, во многих странах съемка в таких местах запрещена или ограничена, а туристам стоит обращать внимание на предупреждающие знаки. За нарушение может грозить штраф или более серьезные меры.
Поведение путешественника во время пограничного контроля может повлиять на решение о его допуске в страну, отметил Мурадян.
"Мы настоятельно рекомендуем не фотографировать и не снимать на видео пункты пропуска, сотрудников и оборудование, особенно во время прохождения паспортного контроля", – сказал он.
Ранее в РСТ призвали не выдавать порчу российских паспортов в Таиланде за массовую проблему. Туристам стоит проверять паспорт после передачи его сотрудникам аэропорта, отеля или иммиграционной службы. Небольшое отверстие от скобы не всегда означает автоматической недействительности документа.
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