В РСТ призвали не выдавать порчу паспортов в Таиланде за массовую проблему

Фото: телеграм-канал Mash

Нет оснований считать, будто сотрудники иммиграционной службы в аэропорту Таиланда намеренно портят российские загранпаспорта, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что тайские миграционные сотрудники портят паспорта российским туристам. Отдыхающие жаловались, что в аэропортах им прокалывают документы степлером, оставляют сквозные отверстия и следы клея на страницах.

Руководитель визового агентства Егор Кайль, чьи слова приводит РСТ, сказал, что отдельный сотрудник может действовать неаккуратно, но такие случаи не следует без дополнительных подтверждений представлять как массовую практику.

В союзе добавили, что туристам стоит проверять паспорт после передачи его сотрудникам аэропорта, отеля или иммиграционной службы. Небольшое отверстие от скобы само по себе не означает автоматической недействительности документа. Необходимо оценить характер повреждения: затронуты ли защитные элементы, целостность бланка, фотография, машиночитаемая зона и читаемость данных.

Если к паспорту прикрепили документ, не нужно вырывать скобу и отрывать наклейку силой – так можно увеличить повреждение. Кайль посоветовал попросить сотрудника снять бумагу аккуратно, а при необходимости заранее вежливо попросить не прикреплять документы степлером. Паспорт в поездке лучше хранить в сухом водонепроницаемом чехле или пакете.

Если паспорт заметно поврежден, следует сразу обратиться к старшему сотруднику иммиграционной службы аэропорта, попросить зафиксировать обстоятельства и сделать фотографии повреждений. После этого нужно связаться с российским консульством и уточнить, можно ли продолжать пользоваться документом.

При признании паспорта непригодным консульство разъяснит порядок оформления документа для возвращения в Россию, заключили в РСТ.

Ранее Эстония призвала страны Евросоюза (ЕС) прекратить выдачу россиянам туристических виз. Эстония, по версии СМИ, присоединилась к инициативе Финляндии, которая также призывала союз и входящие в него страны отказаться от выдачи туристических виз россиянам и ужесточить визовую политику.

