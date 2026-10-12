РСТ: возможные ограничения по шенгенским визам могут осложнить туры и круизы по Европе

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Возможное ограничение территории действия шенгенских виз для граждан России может осложнить организацию экскурсионных и автобусных туров, а также морских круизов, охватывающих несколько европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Там уточнили, что Евросоюз обсудит возможность ограничения территории действия виз 14 октября. Рабочая группа ЕС по визовым вопросам рассмотрит три связанные с Россией темы: выдача виз с ограниченной территориальной действительностью (LTV), инициатива Германии о едином ограничительном подходе к выдаче виз россиянам и применение визовых положений 21-го пакета санкций.

К обсуждению присоединятся Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн – они входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС.

Как подчеркнул руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт РСТ Михаил Абасов, повестка показывает, что обсуждается не запрет, а то, как сузить действие визы. Туроператорам, предлагающим многострановые туры и круизы на весну 2027 года, он рекомендовал уже сейчас разработать маршруты с одной страной въезда и пребывания.

"Для туротрасли главный вопрос не в решении по военным, а в том, ужесточат ли выдачу виз Италия, Франция, Испания и Греция, через которые идет основной турпоток. Мы ждем, что они последуют рекомендациям ЕС", – добавил Абасов.

В РСТ указали, что новых решений об ограничении территории действия шенгенских виз для туристов из России пока не принято, а визы, выданные ранее, сохраняют действующие условия использования.

По данным Еврокомиссии, в 2025 году консульства стран Шенгенской зоны в России выдали около 618,8 тысячи виз – на 14,2% больше, чем годом ранее. Доля многократных виз сократилась с 41,3 до 28,4%. Более 70% всех виз пришлось на Италию, Францию и Испанию.

Ранее журналисты писали, что ЕК разрабатывает план, который с января 2027 года ужесточит выдачу шенгенских виз гражданам России. В частности, в Брюсселе намерены ограничить визовые правила для сотен тысяч россиян, приезжающих в Евросоюз как туристы.

По данным источника, в числе целей – не пустить на территорию ЕС 650 тысяч ветеранов спецоперации. Такие меры активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония.