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06 октября, 18:22

Туризм

В РСТ заявили о возможном сокращении выдачи шенгенских виз в 2027 году

Фото: depositphotos/id1974

Объем выдачи шенгенских виз российским туристам в следующем году может сократиться. Об этом заявил руководитель аналитического центра АПКАП и эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов, его слова опубликованы на сайте РСТ.

Проект итоговых материалов Европейского совета, заседание которого намечено на 15–16 октября в Брюсселе, содержит положения о пересмотре визовых правил для граждан РФ. Однако на данный момент обсуждается лишь черновик документа, а какие-либо решения, изменяющие процедуру оформления шенгенских виз для россиян, еще не приняты.

Абасов уточнил, что полной остановки выдачи виз в РСТ не ожидают. По его оценке, возможное ужесточение может прежде всего затронуть сроки, стоимость и порядок оформления документов.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран Шенгенской зоны в России выдали 618,8 тысячи виз, что на 14,2% больше, чем годом ранее. При этом доля многократных виз снизилась с 41,3 до 28,4%. Более 70% всех виз пришлось на Италию, Францию и Испанию.

Ранее визовый сбор на шенгенскую визу в Испанию для граждан РФ вырос до 8 840 рублей. Рост составил примерно 1 500 рублей и обусловлен изменением курса евро к рублю. Дополнительно заявители оплачивают сервисный сбор визового центра – 1 444 рубля.

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