Фото: MAX/"Госавтоинспекция Свердловской области"

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

Авария случилась 21 ноября примерно в 17:40 на 15-м километре Полевского тракта. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo двигался со стороны поселка Горный Щит по третьей полосе. Он не выбрал скорость с учетом погоды и состояния дороги, из-за чего наехал на стоящий "Камаз".

После удара грузовик отбросило в правый ряд, где в него врезался FAW. Тормозя, FAW перешел из правой полосы в крайнюю левую, где в него врезались Hyundai ix35, Omoda и Kia. Всего механические повреждения получили семь машин.

Травмы получили 42-летний водитель Volkswagen Polo и три его пассажира. Пассажирку в возрасте 33 лет доставили в ЦГБ № 36 с травмой живота, еще двух несовершеннолетних с травмами головы привезли в ДГБ № 9.

Стаж водителя Volkswagen Polo – 24 года. В 2026 году его 11 раз привлекали к административной ответственности, в момент аварии он был трезв. 33-летний водитель "Камаза" имеет стаж 12 лет и 100 раз привлекался за нарушения правил дорожного движения.

Инспекторы осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Проверка по факту ДТП продолжается. Движение транспорта в районе происшествия восстановили.

Ранее в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Lexus. В результате пострадали пять человек, включая двоих детей. Всех пострадавших госпитализировали.

