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Посольство РФ в США поддерживает контакт с гражданином России Игорем Дью, который находится в тюрьме округа Санта-Клара в Калифорнии, а также оказывает ему консульско-правовую помощь. Об этом сообщило диппредставительство в Вашингтоне.

По данным посольства, Дью задержали 8 октября в Пало-Альто. Разбирательство идет в суде по Северному округу штата Калифорния. Очередное слушание назначено на 24 ноября.

В открытых материалах дела указаны обвинения в деятельности в качестве иностранного агента, незаконном преследовании и мошенничестве с поддельными документами. Обвинение в шпионаже Дью не выдвигалось.

Министерство юстиции США 18 ноября сообщало, что эти обвинения связаны с предполагаемой слежкой за работниками технологической компании из США в Кремниевой долине. Если Дью признают виновным по всем пунктам, ему может грозить до 21 года лишения свободы и штрафы на сумму до 850 тысяч долларов.

Ранее иммиграционный суд в США решил выслать из страны уроженца России Андрея Передвигина. До момента отправки за пределы США Передвигин продолжит находиться под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Лос-Анджелеса.

В июле россиянина приговорили к двум годам тюремного заключения. Его признали виновным в получении информации с защищенного компьютера, а также участии в сговоре с целью получить доступ к такому устройству и нанести ему ущерб. На данный момент мужчина находится в иммиграционной тюрьме в городе Аделанто штата Калифорния.

