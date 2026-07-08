В США нелегал пытался задавить сотрудников миграционной службы

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Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Хьюстоне (штат Техас) застрелили нелегального мигранта, который пытался задавить их на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренней безопасности страны.

По информации ведомства, во время операции по задержанию водитель протаранил служебную машину, игнорировал приказы и направил авто на офицера.

В ответ силовик открыл огонь по мужчине. Нарушитель скончался от ранений на месте.

Ранее американскую TikTok блогера Dreamdoll Brii застрелили в салоне автомобиля Lamborghini. По информации полиции, девушка погибла на месте, а двое мужчин, находившихся с ней в салоне, получили серьезные ранения. Они были госпитализированы в критическом состоянии.