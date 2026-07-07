Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов и связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее в Домодедово уже вводились временные ограничения на работу, однако позже они были сняты. Также ограничения на прием и выпуск самолетов сняли и в аэропорте Внуково.

Кроме того, были сняты и ограничения, которые вводились по аналогичным причинам в столичном аэропорту Шереметьево.