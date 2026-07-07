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07 июля, 20:51

Спорт

IBU оставит в силе отстранение биатлонистов РФ, несмотря на рекомендации МОК

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует менять свою позицию относительно отстранения российских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил глава IBU Олле Далин в беседе с ТАСС.

Он обратил внимание на оговорку в заявлении МОК, согласно которой решения о допуске спортсменов к участию в соревнованиях принимаются каждой международной федерацией самостоятельно.

"Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать", – подчеркнул Далин.

Вместе с тем он добавил, что исполком организации создал мониторинговую группу, которая будет регулярно оценивать ситуацию и предоставлять соответствующие отчеты.

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал отменить все ограничения для российских атлетов на участие в международных соревнованиях 7 июля. При этом первое решение имеет временный характер.

Комментируя событие, министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил уверенность, что это поспособствует ускорению полноценного возвращения россиян на турниры. В частности, он напомнил, что уже свыше 20 международных федераций допустили российских юниоров на свои соревнования под национальным флагом.

Министр спорта Дегтярев прокомментировал решение МОК о временном восстановлении ОКР

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