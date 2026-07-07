Минкультуры РФ подготовило проект постановления о включении цирков в "Пушкинскую карту"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минкультуры России представило проект постановления, который позволит использовать "Пушкинскую карту" для посещения цирков. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива предполагает корректировку постановления правительства "О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры". В частности, в пункт 12, в котором уже разрешено посещение кинотеатров по "Пушкинской карте", добавят цирки.

Вместе с тем проектом предусматривается увеличение номинала карты с 5 до 7 тысяч рублей. Эти изменения должны вступить в силу с 1 сентября.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил ввести в России цифровую карту для многодетных, которая стала бы аналогом "Пушкинской карты". Он напомнил, что данная категория граждан уже имеет льготы на посещение театров, цирков и парков, однако родителям бывает сложно постоянно искать информацию и необходимые условия для того, чтобы воспользоваться ими.

В этом контексте аналог "Пушкинской карты" мог бы позволить семьям ходить на спектакли и выставки без серьезных финансовых затрат, указывал парламентарий.