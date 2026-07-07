В МОК заявили о желании предоставить спортсменам равные возможности для участия в Играх

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Международный олимпийский комитет (МОК) стремится обеспечить равные условия для участия всех спортсменов, включая представителей России, в Олимпийских играх. Об этом заявила глава организации Кирсти Ковентри на пресс-конференции, посвященной итогам заседания исполкома МОК.

"Мы дали четко понять, что хотим, чтобы у всех спортсменов была возможность участвовать в Олимпийских играх", – цитирует ее ТАСС.

Ранее МОК объявил о временном снятии приостановления деятельности Олимпийского комитета России (ОКР). Организация также рекомендовала отменить все ограничения на участие спортсменов из РФ в международных соревнованиях. При этом окончательного решения по поводу демонстрации национальных символов на Олимпиадах принято не было.

Комментируя это событие, министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что добиться результата стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и ОКР. По его мнению, это ускорит процесс полноценного возвращения россиян на турниры.