05 июня, 12:41Спорт
В Кремле заявили о "хорошей" работе над возвращением флага РФ на ОИ-2028
Фото: Getty Images/Corbis/sampics
Над возвращением российским спортсменам национального флага для выступлений на Олимпийских играх в 2028 году ведется "хорошая" работа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Но не будем забегать вперед", – добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Она подчеркнула, что международный спорт не может быть без страны, у которой есть исторические достижения в этой области, которая провела две Олимпиады и где развита серьезная спортивная инфраструктура.
Владимир Путин также выражал уверенность в том, что у российских атлетов будет еще много побед под флагом и с гимном.
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