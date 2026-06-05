В Кремле заявили о "хорошей" работе над возвращением флага РФ на ОИ-2028

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Над возвращением российским спортсменам национального флага для выступлений на Олимпийских играх в 2028 году ведется "хорошая" работа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Но не будем забегать вперед", – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Она подчеркнула, что международный спорт не может быть без страны, у которой есть исторические достижения в этой области, которая провела две Олимпиады и где развита серьезная спортивная инфраструктура.

Владимир Путин также выражал уверенность в том, что у российских атлетов будет еще много побед под флагом и с гимном.