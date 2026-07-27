Найдены тела остальных погибших на Эльбрусе альпинистов

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели обнаружили тела трех альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших во время восхождения на Эльбрус в составе группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд.

"Сейчас готовят (тела. – Прим. ред.) к спуску. Предположительно, это боснийские альпинисты", – рассказал руководитель отряда Абдуллах Гулиев.

Он также отметил, что погода на Эльбрусе немного улучшилась, что позволяет спасателям проводить работы.

О случившемся стало известно 26 июля – группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Вскоре один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5 100 метров.

Спасатели нашли тела погибших, а также обнаружили живым одного из участников группы. Поиски еще трех человек были приостановлены из-за непогоды. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко предположил, что трагедия произошла из-за отсутствия правильного планирования и адекватной реакции альпинистов на прогноз погоды.