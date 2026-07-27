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27 июля, 08:57

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ФАР: отсутствие планирования стало причиной смерти людей на Эльбрусе

Стала известна причина смерти людей на Эльбрусе

Фото: 123RF.com/vittoriache

Смерти альпинистов на Эльбрусе произошли из-за отсутствия правильного планирования и адекватной реакции на негативный прогноз погоды. Такое мнение высказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко в беседе с ТАСС.

"Это трагедия. (Восходители. – Прим. ред.) явно не оценивают погодные условия и свои возможности. Все наши российские группы, кто адекватно оценил, спокойно спустились и не пошли. А остальные, в том числе иностранцы – достаточно опытные альпинисты, решили, что справятся с этим, не оценили свои возможности", – пояснил он.

В конце июля на горе произошли сразу два трагичных инцидента. Группа из 7 человек, предварительно приехавших из Боснии и Герцеговины, осуществляла восхождение на Эльбрус, однако двум участникам стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров.

Спасатели обнаружили тела погибших и одного выжившего. Поиски еще троих альпинистов были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Второй инцидент случился с россиянами. Группа из двух путешественников из Ставропольского края и Тульской области запросила помощь на высоте 5,3 тысячи метров. Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать одного из них, однако тело его погибшего товарища не удалось спустить из-за пурги и шквалистого ветра.

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